Làm thế nào để tăng cường hệ miễn dịch một cách tự nhiên?

Chất chống oxy hóa

Các chất dinh dưỡng thích hợp rất cần thiết cho chức năng miễn dịch và chúng giúp thúc đẩy việc tạo ra các tế bào bạch cầu và kháng thể chống lại bệnh tật. Chất chống oxy hóa là thành phần của thực phẩm giúp bảo vệ chúng ta ở cấp độ tế bào, bảo vệ tế bào của chúng ta bằng cách vô hiệu hóa các chất có hại tiềm ẩn xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Hầu hết các loại thực phẩm từ thực vật đều là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tốt”.

Ăn thực phẩm lên men

Cơ thể chúng ta cần những vi khuẩn hữu ích để cân bằng vi khuẩn trong ruột và ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm. Ăn các loại thực phẩm chứa probiotic có lợi cho đường ruột , như sữa chua, kefir, kimchi, kombucha và tempeh là một cách tốt để hỗ trợ hệ miễn dịch.

Thay đổi nguồn vitamin C

Vitamin C là thành phần quan trọng của các tế bào bạch cầu và chúng đóng một vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch và giúp chống lại nhiễm trùng. Ớt chuông đỏ có nhiều vitamin C hơn các loại trái cây họ cam quýt, vì vậy hãy tìm nguồn cung cấp vitamin C ngoài cam quýt.