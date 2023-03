Làm thế nào để nông dân cường quốc lúa gạo giàu lên?

Nếu tiếp tục duy trì mục tiêu an ninh lương thực, chúng ta cần tính toán lại mức độ an ninh cần thiết, tức là nhu cầu an ninh nội địa là then chốt, dự phòng sản lượng nhất định xuất khẩu dành cho các quốc gia thiếu hụt lương thực. Bù lại, Chính phủ cần có chương trình "trợ cấp" cho các hộ sản xuất lúa gạo phục vụ cho nhiệm vụ này. Mức trợ cấp phải đủ bù đắp để nông dân an toàn trong sản xuất.

Một thực tế minh chứng rằng, chưa có nông dân nào trên thế giới trồng lúa hay quốc gia nào trên thế giới sản xuất gạo trở nên giàu có. Vì vậy, bài toán để nông dân giàu có đúng nghĩa sẽ rất xa nếu như duy trì quy mô lúa gạo như hiện nay.

- Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao sẽ được trồng tập trung tại các tỉnh Đồng Tháp, Long An, An Giang và một phần Kiên Giang, Cần Thơ... cho thấy quyết tâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc nâng cao giá trị, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Để đề án này sớm thành hiện thực, các địa phương ĐBSCL cần phải chuẩn bị những gì, và tự thay đổi mình như thế nào?

- Đây là một đề án khá táo bạo nhưng nếu quyết tâm chúng ta vẫn có thể thực hiện được.

Táo bạo là bởi hiện nay diện tích trồng lúa nước ở ĐBSCL là 1.581 nghìn ha (theo số liệu năm 2020); quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 1.526 ha, tức giảm về diện tích. Song diện tích lúa cao sản mong muốn đạt 1 triệu ha - tức chiếm đến hơn 65% diện tích trồng lúa, là một thách thức lớn cho quá trình chuyển đổi. Tuy vậy, tính khả thi vẫn cao khi mà nhu cầu tiêu thụ gạo trong nước và thế giới đang thay đổi, nhất là Việt Nam đang có lợi thế trong các thị trường xuất khẩu cao cấp.

Đề án này rõ ràng là để nâng cao giá trị hạt gạo, nên chất lượng phải được nâng cao, hệ thống canh tác phải hoàn thiện, trong đó giống lúa, chất lượng đất, nước, các hợp chất phân bón phải được đảm bảo… Để làm được điều này các địa phương cần đâu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học, xây dựng các chính sách hỗ trợ các hộ trồng và hợp tác xã.

Hơn nữa, phải nhận thức rằng để đạt được mục tiêu trên, chức năng quản lý vùng trồng, giám sát chất lượng đầu vào, vật tư sản xuất phải đảm bảo chất lượng. Báo cáo kinh tế Thường niên ĐBSCL 2020 cho thấy, chuỗi giá trị ngành gạo đang gặp nhiều điểm yếu. Đầu tiên là vai trò của Hiệp hội lương thực, cùng với đó là hạ tầng giao thông, logisitic, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất còn hạn chế. Hơn nữa, tình trạng thiếu hụt lao động trong nông nghiệp là một hạn chế trong ngành. Vì vậy, nhiệm vụ hoạch định giao thông, xây dựng hệ thống giao thông kết nối, hình thành các trung tâm dự trữ, logistic tập trung cho từng khu vực sao cho hiệu quả là điều các địa phương cần phải chuẩn bị.

- Hiện gạo Ấn Độ có giá rất rẻ, gạo Thái Lan rất chất lượng, vậy gạo Việt định vị ra sao, hướng đến thị trường nào? Cần thay đổi gì để cạnh tranh?