Làm thế nào để nhận biết có phải ô mai ngâm đường hóa học hay không?

- Ô mai mơ gừng: Loại ô mai này có đủ vị chua, mặn, ngọt và hơi cay. Ô mai mơ chua chua, có lớp muối đường mặn ngọt bám bên ngoài. Thêm vào đó là một chút gừng được đập dập, xao khô. Kết cấu của loại ô mai này dai, dẻo, khô chứ không bị ướt. Chúng có tác dụng trị ho rất tốt.

- Ô mai me cay: Ô mai me cay vừa dẻo mềm lại hơi dai, giòn ở phần gần hạt. Chúng có vị cay của ớt, ngọt ngọt của đường, hòa quyện với vị me chua. Loại ô mai này có màu vàng đẹp mắt, các loại gia vị đã thấm sâu vào me nên hương vị vô cùng hấp dẫn. Không quá chua nên cả người lớn và trẻ em đều có thể ăn được loại me này. Bạn có thể yên tâm mua về nhà thưởng thức, không sợ kén người ăn.

- Xí muội: Loại ô mai này được làm từ nguyên liệu chính là những trái mơ rừng. Mơ rừng kết hợp với muối, đường. Ở một số nơi, người ta sẽ sử dụng thêm gừng hoặc cam thảo để tạo nên hương vị đặc biệt cho món ăn vặt này. Xí muội chua ngọt có tác dụng bổ phổi, trị ho, làm sạch ruột, thúc đẩy quá trình bài tiết mật,… Có nhiều phương thuốc trị bệnh dân gian có thành phần là xí muội chua ngọt.

- Ô mai mận hậu ngũ vị: Ô mai mận hậu được làm từ những trái mận hậu tím, căng tròn. Giống với tên gọi của loại ô mai này, khi ăn, ta sẽ cảm nhận được đủ 5 vị khác nhau. Đó là vị chua của mận, vị cay của ớt, mặn của muối, ngọt của đường và vị thơm nồng của gừng.