Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp

Hai nước có nhiều chương trình trao đổi và hợp tác đào tạo đại học và sau đại học phong phú và đa dạng với hàng trăm thỏa thuận đã được ký kết giữa các trường đại học và trung tâm nghiên cứu hai bên. Hiện có khoảng 7.000 sinh viên Việt Nam theo học tại Pháp. Hợp tác y tế đã trở thành lĩnh vực chủ chốt với số lượng 30 hội hợp tác y học Pháp - Việt tập hợp theo chuyên khoa hoặc theo địa bàn các địa phương, trao đổi hợp tác thường xuyên. Chính phủ Pháp vừa qua đã chia sẻ đợt đầu 670.000 liều vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước cũng được mở rộng với sự tham gia của 24 địa phương của Pháp và 33 tỉnh, thành của Việt Nam với 11 Hội nghị hợp tác phi tập trung đã được tổ chức trong những năm qua.

Hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu và các thách thức khu vực

Việt Nam và Pháp đang ngày càng hợp tác chặt chẽ trong việc ứng phó với các vấn đề toàn cầu và các thách thức khu vực đang đặt ra, đặc biệt trong thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, cũng như giữ gìn hòa bình, an ninh, ổn định, đảm bảo tôn trọng luật pháp quốc tế, công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982, Đại sứ có thể cho biết rõ hơn về nội dung hợp tác này?

Các vấn đề toàn cầu và các thách thức khu vực luôn là chủ đề được hai nước quan tâm. Trong Chiến lược của Pháp tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương được công bố thời gian vừa qua, hợp tác về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và quản lý bền vững các đại dương là một trong các trụ cột hợp tác chính của Pháp đối với khu vực. Thúc đẩy triển khai Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu là một trong ưu tiên đối ngoại lớn của Pháp được đưa vào các diễn đàn đa phương lớn như Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu, các kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc…

Trong thời gian vừa qua, vấn đề hỗ trợ cho Việt Nam trong việc thực hiện Thỏa thuận Paris cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu trong hợp tác Pháp-Việt. Pháp vẫn là một trong những nước cung cấp viện trợ phát triển lớn nhất cho Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển bền vững như giao thông, năng lượng, khí hậu và môi trường. Cơ chế Đối thoại chiến lược Quốc phòng vẫn được duy trì phát huy hiệu quả với nội dung trao đổi thực chất, không chỉ về các vấn đề an ninh truyền thống mà còn mở rộng đến lĩnh vực an ninh phi truyền thống như tác chiến không gian mạng… Việt Nam đã và đang tích cực tham gia vào các diễn đàn đa phương do Pháp khởi xướng như Diễn đàn Paris về Hòa bình và bày tỏ quan điểm ủng hộ chủ nghĩa đa phương và các sáng kiến về hòa bình của Pháp.

Hai nước cũng duy trì các trao đổi về nhiều vấn đề an ninh khu vực, có sự đồng quan điểm về sự tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, về tự do hàng hải, hàng không, đảm bảo hòa bình, an ninh và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Hợp tác y tế sẽ là một điểm nhấn quan trọng