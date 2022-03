Làm sao để trẻ F0 khỏi bệnh không bị mắc hội chứng hậu COVID-19?

Sau khi khỏi bệnh, trẻ F0 cần phải mang khẩu trang, rửa tay, trách tiếp xúc với người bệnh và cung cấp đủ chất dinh dưỡng để phòng bệnh hậu COVID-19.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở nước ta đến nay, tỷ lệ trẻ dưới 18 tuổi là F0 ở nước ta là 19,2%, tương đương khoảng hơn 490.000 trẻ.

Đáng chú ý, trong gần nửa triệu trẻ mắc COVID-19 này có 4,8% trẻ từ 13-17 tuổi; 8% trẻ 6-12 tuổi; 2,8% trẻ từ 3-5 tuổi và 3,6% trẻ từ 0-2 tuổi.



Hầu hết các trẻ bị nhiễm COVID-19 đều nhẹ và phục hồi nhanh hơn người lớn. Tuy nhiên, những quan sát gần đây cho thấy, một số ít trẻ vẫn bị tình trạng hậu COVID-19 từ nhẹ đến nặng, nhất là Hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C).

Theo thống kê của Tổ chức y tế thế giới (WHO), tỉ lệ mắc Hội chứng viêm đa hệ thống có khoảng 2/100.000 trẻ và 60% bệnh nhân được báo cáo là nam giới.



PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết theo định nghĩa của WHO, hội chứng viêm đa hệ thống là những dấu hiệu như triệu chứng của người nhiễm COVID-19 có thể kéo dài hoặc xuất hiện những triệu chứng mới. Căn nguyên của vấn đề này có thể liên quan đến virus, độc tố của virus cũng như tình trạng virus còn tồn tại ở trong cơ thể. Ngoài ra còn do chu trình hóa học bị ảnh hưởng, do biểu hiện của vấn đề đáp ứng miễn dịch…



Một bệnh nhi mắc Hội chứng viêm đa hệ thống đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: BVCC.

Theo điều dưỡng Phạm Lâm Lạc Thư, Phó phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng 2, với trẻ mắc COVID-19, sau khi âm tính khoảng 2-6 tuần có biểu hiện sốt cao trên 38°C kéo dài trên 24 giờ, phát ban, phù nề, rối loạn tiêu hóa, mệt, da tái, nhịp tim nhanh, đỏ mắt… cần cho trẻ đi khám, điều trị sớm ở các cơ sở y tế chuyên khoa.



Trong trường hợp trẻ không nhiễm bệnh, nhưng khu vực sinh sống có nhiều người nhiễm hoặc gia đình có người F0, cha mẹ cũng cần chú ý quan sát con, nếu có các biểu hiện bệnh cần đi khám ngay.



Cách tránh để trẻ mắc hội chứng hậu COVID-19

Điều dưỡng Thư cho rằng, hiện chưa có nghiên cứu nào chỉ ra các dấu hiệu để biết rằng liệu một trẻ đang mắc COVID-19 có bị MIS-C sau đó hay không. Tuy nhiên, đã có nghiên cứu cho thấy trẻ chưa được tiêm vắc xin, nguy cơ mắc MIS-C cao hơn so với trẻ đã được tiêm. Cách tốt nhất để ngăn trẻ mắc hội chứng viêm đa hệ thống là tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ ở độ tuổi khuyến cáo.



Ngoài ra, cần phòng bệnh cho trẻ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong 20 giây. Nếu không có xà phòng và nước, hãy sử dụng dung dịch vệ sinh tay có chứa cồn.



Cần cho trẻ tránh tiếp xúc với những người F0, đặc biệt hiện nay học sinh toàn quốc đã quay trở lại trường học, nhà trường và phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn cho học sinh giữ khoảng cách, không tụ tập chơi đùa, ăn uống,…



Cần mang khẩu trang cho trẻ, ngay cả khi đã được tiêm phòng đầy đủ. Làm sạch và khử trùng các bề mặt hay tiếp xúc hàng ngày. Tiếp đến, cần khai báo y tế trung thực, đầy đủ cho trẻ. Đặc biệt, cần đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và cho trẻ uống nhiều nước.