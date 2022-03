Làm sai lệch hồ sơ, hàng loạt nguyên cán bộ Công an Đồ Sơn bị khai trừ đảng

Theo tin từ TP Hải Phòng sáng nay (5/3), Ủy ban Kiểm tra Thành ủy vừa ra quyết định kỷ luật đối với tập thể Đảng cũng như lãnh đạo, cán bộ Công an quận Đồ Sơn do có liên quan đến vụ làm sai lệch hồ sơ thuộc vụ án "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" đã bị Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao khởi tố.

Xét nội dung tính chất, hậu quả mức độ vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý vi phạm kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an quận Đồ Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 (giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2021) bằng hình thức Cảnh cáo.

Đối với một số cán bộ chiến sĩ Công an quận Đồ Sơn trong quá trình giải quyết vụ việc tại quán karaoke nêu trên đã có hành vi chỉ đạo tiêu hủy hồ sơ ban đầu, làm lại hồ sơ để không xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật dẫn đến sai lệch hồ sơ vụ án và bị cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao khởi tố, bắt tạm giam; bị Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Hải Phòng kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân. Xét nội dung tính chất, mức độ vi phạm của vụ việc, căn cứ các quy định về xử lý kỷ luật Đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 7 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an quận Đồ Sơn.