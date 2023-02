Làm rõ việc nhận tiền chạy án trong vụ án liên quan tướng Đỗ Hữu Ca

Trước đó, ngày 18/2, Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện lệnh tạm giữ đối với ông Đỗ Hữu Ca, đồng thời phối hợp với một số đơn vị của Bộ Công an, Công an TP Hải Phòng để khám xét nhà riêng của ông này tại phường Đằng Lâm (quận Hải An, Hải Phòng) và căn nhà tại xã Kênh Giang.

Ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam ông Đỗ Hữu Ca về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.