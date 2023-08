Làm rõ việc nghi phạm hôn mê, nhập viện sau khi bị tạm giữ

Hồi 15h45 ngày 15/8, Công an quận Đồ Sơn tiếp nhận đối tượng T.Đ.T. (37 tuổi, trú tại huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) ra đầu thú. Tại cơ quan công an, T. khai nhận là người trộm cắp tài sản của ông H. và bà M..

Nghi phạm T.Đ.T. khi làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Ngày 21/8, Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đã thông tin về vụ một nghi phạm bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản và đang phải điều trị tại bệnh viện.

"Bản thân là người nghiện ma túy, do cần tiền mua ma túy nên đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền. Trước khi tới cơ quan công an để đầu thú, T. nói bản có một số bệnh nền, bệnh lý như: Huyết áp cao, nghiện ma túy và một số bệnh lý khác", Công an quận Đồ Sơn cho biết.

Theo Công an quận Đồ Sơn, ngoài việc trộm cắp tài sản của ông H., bà M., T. còn thực hiện thêm một vụ trộm tài sản khác của khách du lịch trên địa bàn vào 5h ngày 15/8, lấy đi 2 chiếc điện thoại có giá trị.

Các tài sản nêu trên của cả 2 vụ trộm, T. đã bán lấy tiền, cất giấu tại nhà.

Tại cơ quan công an đối tượng đã tự nguyện nộp lại 2 triệu đồng từ việc trộm cắp mà có được.

Căn cứ lời khai của đối tượng, Cơ quan Công an quận Đồ Sơn đã tổ chức khám xét nơi ở và thu được tang vật do T. trộm cắp.