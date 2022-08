Làm rõ nguồn vốn 'giải cứu' cao tốc Bến Lức - Long Thành

Mặc dù vậy, Bộ Tài Chính cũng lưu ý, ngoài nhu cầu vốn đối ứng bố trí cho dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Bộ GTVT đang đề nghị bố trí vốn đối ứng để tiếp tục thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (gần 544 tỷ đồng) và thanh quyết toán đối với dự án Nội Bài - Lào Cai (25 tỷ đồng) do VEC làm chủ đầu tư.

Do đó, VEC cần làm rõ việc cân đối, bố trí số vốn đối ứng còn lại từ năm 2019 cho riêng dự án Bến Lức - Long Thành và cho các dự án do VEC làm chủ đầu tư ảnh hưởng thế nào đến phương án tài chính hòa chung dòng tiền của 5 dự án đường bộ cao tốc do VEC làm chủ đầu tư được Bộ GTVT phê duyệt.