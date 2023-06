Làm rõ người liên quan trong vụ 'tuồn' đề thi văn, toán giữa giờ

Đồng thời, Trưởng ban chỉ đạo thi ở đây giao công an tỉnh tiếp tục xác minh làm rõ và đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước thông tin phản ánh về trường hợp thí sinh chụp ảnh đề thi môn toán truyền ra ngoài, ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết, ngay khi có thông tin phản ánh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh xác minh.

Qua xác minh, tại điểm thi THPT thành phố Cao Bằng, một thí sinh đã chuyển trái phép đề thi văn ra bên ngoài.

Các cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Chiều 28/6, công an đã xác định được các đối tượng liên quan.

Hiện nay, vụ việc đã được Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền và đang được các cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan theo quy chế thi và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, Giám đốc Sở GD&ĐT Cao Bằng cho biết, nam sinh phát tán đề thi ra ngoài nhờ người giải là học sinh Trường THPT thành phố Cao Bằng.

Các cơ quan chức năng đang nắm thông tin về các đối tượng bên ngoài liên quan tới nam sinh "tuồn" đề thi.