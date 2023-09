Làm rõ nghi vấn tảo hôn trong vụ bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin . Nhận thông tin, ngành chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua xác minh sơ bộ xác định, bé gái nói trên là L.N.G. (14 tuổi, ngụ phường Thuận An, thị xã Long Mỹ).

Khoảng tháng 2/2022, hai mẹ con L.N.G. đến thăm nhà cậu của Vũ Văn An tại khu vực Bình An, phường Bình Thạnh. Tại đây, G. và An quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương.