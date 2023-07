Lạm quyền trong thi hành công vụ, hai cựu kế toán xã ở Hà Tĩnh bị bắt giữ

Ngày 12/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và ra lệnh khám xét nơi ở đối với Phan Đình Cương (SN 1965, nguyên Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng, nay là thị trấn Lộc Hà) về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

TRỌNG TÙNG