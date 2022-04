Làm phúc đưa trẻ về nhà, ông chú bị đánh dập mặt vì nghi bắt cóc

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip lan truyền trên MXH

Trong clip, người đàn ông mặc áo phông trắng họa tiết hung hăng túm chặt lấy áo của người áo xanh có lòng tốt chở đứa bé về và chửi bới.

Một vài người có mặt tại hiện trường không hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện đã lap vào đánh người đàn ông áo xanh túi bụi. Một vài người khác ra sức can ngăn, nói rằng không đánh nữa để chờ lực lượng chức năng đến giải quyết.

Còn người đàn ông bị hiểu nhầm, anh ta đã cố gắng giải thích do có con học cùng lớp với bé trai nên mới đưa bé trai về nhưng vẫn không nhận được sự tin tưởng. Vì không thể giải thích rõ ràng mọi vấn đề, người này đã gọi điện thoại cho lực lượng chức năng đến giải quyết.