Lạm phát Mỹ hạ nhiệt nhanh chóng, USD giảm, vàng và chứng khoán tăng vọt

Bộ Lao động Mỹ tối 13/12 (giờ Việt Nam) công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 chỉ tăng 0,1% so với tháng trước (so với dự báo tăng 0,3%) và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 7,3% do các tổ chức lớn ước tính.

Trong tháng 10, lạm phát Mỹ tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Như vậy, so với đỉnh cao 9,1% ghi nhận trong tháng 6/2022, lạm phát của Mỹ đã hạ nhiệt nhanh chóng.

Đây là tín hiệu cho thấy nước Mỹ đang kiểm soát một cách khá hiệu quả việc gia tăng giá cả hàng hóa và dịch vụ.

Từ đầu năm tới nay, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã có 6 lần tăng lãi suất cơ bản, với tổng mức tăng 375 điểm lên 3,75%-4%/năm.