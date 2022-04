'Làm luật' cho xe quá tải lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Bắt bị can thứ 6

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái tiếp tục khởi tố thêm 1 bị can về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại trạm thu phí IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Bị can Đặng Văn Neo bị khởi tố.