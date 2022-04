'Làm luật' cho xe quá tải lên cao tốc: Bắt thêm đội trưởng trạm thu phí

Nguyễn Văn Hưng bị bắt về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. (Ảnh: CTV)

Trước đó ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại trạm thu phí IC14, cao tốc Nội Bài-Lào Cai (thuộc thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên).