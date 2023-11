Làm loạn tiệm massage, 2 Việt kiều tiếp tục tấn công cảnh sát

Tại đây Truong Terri, Steven Quang Minh Nguyen đã dùng tay, chân đánh anh Nhiệm gây thương tích. Để đảm bảo an ninh trật tự, anh Lộc yêu cầu những người liên quan về trụ sở Công an phường làm việc.

Còn Truong Terri lao vào giằng co với anh Lộc, trong lúc giằng co Truong Terri đã kéo áo cảnh phục Công an nhân dân anh Lộc đang mặc làm đứt nút áo và rớt bảng tên được gắn trước ngực áo bên phải, trầy cổ tay trái anh Lộc.

Công an phường Bến Thành sau đó đã cử lực lượng xuống hỗ trợ và đưa toàn bộ người liên quan về trụ sở để giải quyết.

Tại toà, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi đến cán bộ công an và mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để sớm trở về Úc chăm lo cho con nhỏ và gia đình.

Xét thấy, hành vi phạm tội của các đã gây mất trật tự xã hội, tuy nhiên các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận nên đã tuyên phạt mức án như trên.