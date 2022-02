Lâm Khánh Chi: 'Tôi vẫn thương chồng cũ'

Liên quan tới ồn ào bị chồng cũ Phi Hùng tố ngoại tình trong thời gian chung sống, tối 7/2 Lâm Khánh Chi đã có cuộc gặp gỡ truyền thông, nói rõ ngọn ngành mọi chuyện.



Lâm Khánh Chi gặp gỡ truyền thông tối 7/2.

Giọng ca 7X khẳng định từ khi chia tay đến hiện tại cô vẫn chưa mở lòng, chưa yêu bất cứ ai. Nữ ca sĩ cũng tỏ ra buồn bã khi chồng cũ nghĩ cô có người mới.

"Những lời nói của anh Hùng sai hoàn toàn. Khánh Chi không yêu ai, đến ngay thời điểm này vẫn chưa yêu ai, chưa mở lòng. Nếu có thì 6 tháng tới 1 năm nữa mới có thể yêu người khác được.

Tại sao Khánh Chi kéo dài tới hôm nay không lên tiếng, là vẫn muốn cho anh Hùng một cơ hội bởi sau một mối tình 5 năm, chia tay là một sự luyến tiếc. Khánh Chi là người chuyển giới nên càng trân trọng tình yêu hơn, khi Khánh Chi yêu anh Hùng là đã lùi về hậu trường không làm nghệ thuật là đã vì gia đình.