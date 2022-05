Lâm Khánh Chi nói về việc ly hôn Phi Hùng: 'Cả hai đều có lỗi'

Có ai hiểu bên trong em như thế nào không? Những người ghét sẵn em không nói, nhưng những người đang thương mà chuyển sang ghét khi em chia tay chồng thì thật khó, vì em cũng có nhiều cái thiệt thòi khó nói ra.

Thế nhưng em lại bị ghét ngược. Nếu em kể hết ra thì các chị lại nói ôi con này đi kể lể, nói xấu, nên em chỉ nói vậy thôi. Trong cuộc tình nào cũng có ngang trái hết. Hết duyên, hết nợ thì xa nhau, chúng ta nên chia tay một cách văn minh, đừng bao giờ ai nói xấu ai gì hết.

Bởi vì dù có gì với nhau đi chăng nữa thì chúng ta cũng từng là vợ chồng, là tình yêu với nhau. Vì thế mình nên giữ cái đẹp, đến với nhau đẹp thì kết thúc cũng đẹp như vậy, nó mới là tình yêu nhân văn", Lâm Khánh Chi cho hay.

Clip: Lâm Khánh Chi nói về cuộc chia tay cách đây gần nửa năm.

Đám cưới Lâm Khánh Chi - Phi Hùng diễn ra hoành tráng tại TP.HCM vào tháng 1/2018, chỉ sau 1 năm cặp đôi tìm hiểu và yêu nhau.

Cuộc hôn nhân của người đẹp chuyển giới và chồng kém 8 tuổi diễn ra êm đẹp. Không bao lâu, cặp đôi đón con trai đầu lòng bằng phương pháp mang thai hộ.