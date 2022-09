Lâm Khánh Chi được tặng 'hoa tiền' tới tấp nhưng fan khó chịu vì 1 lý do

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau rần rần đoạn clip Lâm Khánh Chi được tặng "hoa tiền" tới tấp khi đi diễn.

Cô diện váy màu xanh bó sát khoe vóc dáng cân đối cùng thần thái rạng rỡ. Đặc biệt, người đẹp gây ấn tượng với giọng hát tình cảm cùng cách luyến láy đặc trưng.