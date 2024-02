Lâm Khánh Chi đặt tên cho con trai theo họ Trần của chồng cũ kèm họ Huỳnh của mẹ ruột, tên thật rất ý nghĩa

Dù không phải là bắt buộc nhưng hầu hết các bậc cha mẹ đều đặt tên cho con theo họ chính là họ của bố, bên cạnh đó kèm họ mẹ, tên đệm và tên chính của đứa trẻ. Cách đặt tên như thế này trở nên phổ biến trong nhiều năm trở lại đây bởi nó mang hàm nghĩa sâu sắc, như cách thể hiện tình cảm gia đình khăng khít với nhau.

Với người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi, mặc dù con trai được tạo nên hơi đặc biệt hơn chút so với bạn đồng trang lứa nhưng cách cô đặt tên cho con trai vẫn đầy ý nghĩa như vậy.

Cụ thể, con trai Kubi của Lâm Khánh Chi chào đời theo phương pháp thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng của Lâm Khánh Chi và trứng của chị dâu. Sau đó nhờ người mang thai hộ ở Thái Lan và được cô đón về Việt Nam sinh sống. Như vậy, đứa trẻ mang một nửa dòng máu của Lâm Khánh Chi và cũng chính là con ruột của cô.

Mặc dù vậy, thời điểm có Kubi, Lâm Khánh Chi cùng chồng cũ là Trần Phi Hùng vẫn hạnh phúc. Do đó, bà mẹ đã không ngần ngại lấy họ Trần của chồng cũ là họ chính cho con trai, kèm họ Huỳnh của cô (Lâm Khánh Chi tên thật là Huỳnh Phương Khanh) để đặt tên khai sinh cho Kubi.

Cậu nhóc có tên đầy đủ là Trần Huỳnh Thiên Long. Chắc chắn khi lựa chọn đặt tên cho con trai gắn liền với họ bố và họ của mẹ, Lâm Khánh Chi đã rất mong mỏi sợ dây liên kết tình cảm gia đình sẽ vô cùng khăng khít. Ngoài ra, cái tên Thiên Long cũng có ý nghĩa vô cùng sâu sắc.

Đệm "Thiên" mang ý nghĩa con là món quà vô giá của trời ban, lớn lên là người có tầm nhìn xa trông rộng, có trí tuệ thông minh, tài giỏi, sức mạnh, quyền lực và có hoài bão lớn, có thể đạt được những thành tựu to lớn trong cuộc sống.

"Long" theo nghĩa Hán - Việt là con rồng, biểu tượng của sự oai vệ, uy nghiêm, linh thiêng.

Được biết hiện tại, Lâm Khánh Chi và chồng cũ Phi Hùng đã đường ai nấy đi. Bà mẹ cũng chưa từng chia sẻ về chuyện có thay đổi tên cho con trai hay không, tuy nhiên cậu bé vẫn lớn lên với sự quan tâm và yêu thương của tất cả mọi người. Cậu bé Thiên Long khôi ngô, điển trai, sáng sủa và thông minh đúng như tên gọi mà mẹ Lâm Khánh Chi đã đặt cho.

Dưới đây là gợi ý những cái tên hay, ý nghĩa cũng có thể dùng để đặt tên cho các bé trai họ Trần, bố mẹ có thể tham khảo:

- Trần Thế Hưng: Mạnh mẽ, bền vững, ý chí kiên cường

- Trần Thế Hùng: Bé sẽ là người làm rạng danh gia đình, dòng tộc.

- Trần Phúc Thịnh: Phúc đức của dòng họ, gia tộc ngày càng tốt đẹp.

- Trần Xuân Trường: Mùa xuân với sức sống mới sẽ trường tồn.

- Trần Quang Vinh: Thành đạt, rạng danh cho gia đình và dòng tộc.

- Trần Thiện Nhân: Ở đây thể hiện một tấm lòng bao la, bác ái, thương người.

- Trần Ðức Tài: Vừa có đức, có tài là điều mà cha mẹ nào cũng mong muốn ở bé.

- Trần Tuấn Kiệt: Bé vừa đẹp đẽ, vừa tài giỏi.

- Trần Văn An: Con sau này gặp nhiều điều may mắn, hạnh phúc, sau này cuộc sống đủ đầy, ấm no

- Trần Toàn An: Người con trai mạnh mẽ, giỏi giang, cuộc sống bình yên

- Trần Thế An: Điều ba mẹ mong muốn con luôn hạnh phúc về sau

- Trần Thanh An: Con là người có trái tim nhân hậu, trong sáng

- Trần Trung Bách: Người con trai mạnh mẽ, có một lòng trung hiếu với ba mẹ