Làm giả visa đi Hàn Quốc, lừa bán 208 triệu rồi nhận án 6 năm tù

Chinh lập hai tài khoản Facebook để đăng tải nội dung mời chào, nhận làm thẻ visa đi Hàn Quốc trong thời gian ngắn.

Bị cáo tại tòa

Tháng 8/2019, anh Đặng Vương H. (SN 1990, ở Hải Dương) có bạn là Đào Văn C. (SN 1976, ở Hải Dương) có nhu cầu muốn làm visa đi du lịch Hàn Quốc.



Vì vậy, anh H. đã lên mạng xã hội tìm kiếm và liên hệ với Chinh để làm visa. Hai bên thỏa thuận, anh H. sẽ giao hồ sơ cho Chinh, khi nào có visa, Chinh sẽ nhận 208 triệu đồng.



Khoảng tháng 10/2019, sau khi nhận hồ sơ từ anh H., Chinh đặt làm visa giả mang tên anh C. rồi gửi qua Zalo cho anh H. xem và nói, phải đưa tiền mới lấy được visa.



Sau khi nhận 208 triệu đồng từ anh H., Chinh vào trang web của VietNam Airlines đặt 2 vé giữ chỗ cho anh C. rồi chụp hình ảnh cho anh H. để làm tin.



Đến ngày 17/11/2019, anh H. điện thoại hỏi Chinh về lịch trình đi Hàn Quốc của anh C., Chinh vẫn hứa hẹn như thỏa thuận rồi sau đó cắt liên lạc, dùng tiền chiếm đoạt được dùng vào mục đích cá nhân.



Một nạn nhân nữa của Chinh là chị Nguyễn Thị Bảo H. (SN 1993, ở Hà Tĩnh). Sau khi cập nhật tin mời chào làm thẻ visa đi Hàn Quốc trong thời gian ngắn của Chinh trên mạng xã hội, chị H. liên hệ với bị cáo để làm visa. Hai bên thỏa thuận giá 12.000 USD



Ngày 23/12/2019, chị H. từ Hà Tĩnh ra gặp Chinh đưa trước 8 triệu đồng. Đúng lúc này, cơ quan công an sau khi tiếp nhận trình báo của anh H. đã kiểm tra hành chính đối với Chinh và đưa về trụ sở làm việc.



Tại CQĐT, Chinh thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 8 năm tù.



Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét, HĐXX giảm cho bị cáo còn 6 năm tù giam.