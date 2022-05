Làm giả sổ đỏ và đăng ký xe ôtô để vay hơn 1,6 tỷ đồng

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Mường Khương, các điều tra viên thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng bắt tay vào cuộc. Cùng với việc ghi lời khai của người hại và các đối tượng có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành trưng cầu giám định các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Luận dùng để thế chấp vay tiền. Từ lời khai của người bị hại và kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Luận về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu, con dấu giả của cơ quan, tổ chức.

Tại cơ quan điều tra, Luận khai nhận: Do vay nợ nhiều, không có khả năng trả nợ, Luận nảy ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài. Để có tài sản thế chấp, Luận lên mạng xã hội zalo, đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký xe ôtô nhằm mục đích tạo lòng tin với người khác, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.