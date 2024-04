Làm giả hóa đơn chuyển tiền, lừa bán điện thoại giá rẻ để chiếm đoạt tài sản

Nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán điện thoại di động giá rẻ trên các nền tảng Facebook, Shopee, Lazada, TikTok, Tiki. Chúng đăng tải hình ảnh điện thoại chính hãng có giá rẻ hơn rất nhiều so với thực tế, chỉ từ 1,5 đến 2 triệu đồng và sau đó giao hàng là sản phẩm giả. Đường dây này đã lừa đảo khoảng 7.000 bị hại và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 90 tỷ đồng.

Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây lừa đảo ‘bán điện thoại chính hãng giá rẻ’ có sự tham gia của nhiều đối tượng, thu giữ 20 máy tính và khoảng 3.000 điện thoại chất lượng kém, hàng giả là công cụ để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cảnh giác khi sử dụng các app hẹn hò online, nhận lời mời kết bạn từ người lạ trên các mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò; Cẩn trọng khi tham gia ứng dụng, website đầu tư tài chính online có nhiều rủi ro. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan công an để được hỗ trợ giải quyết kịp thời vụ việc.

Trước tình trạng trên, Cục An toàn thông tin khuyến nghị người dân chỉ nên thực hiện giao dịch khi đã xác nhận được uy tín của người bán, đảm bảo sản phẩm có thông tin đầy đủ và được mô tả chính xác. Người dân cần tỉnh táo khi đọc các đánh giá của người mua khác về chất lượng sản phẩm; Nên tìm hiểu về chính sách bảo hành và hoàn tiền của bên bán hàng nằm đảm bảo quyền lợi của bản thân.

Nguy cơ người dùng iPhone bị tấn công mạng, lừa đảo

Dẫn lại thông tin về việc hãng công nghệ Apple gửi cảnh báo tới những người dùng iPhone trong diện có nguy cơ trở thành nạn nhân của ‘cuộc tấn công phần mềm gián điệp đánh thuê’, Cục An toàn thông tin còn cho hay, trong 3 năm qua, Apple đã đưa ra một số cảnh báo tương tự. Những lần trước, Apple gọi các đối tượng là ‘những kẻ tấn công được nhà nước bảo trợ’; còn đây là lần đầu hãng dùng cụm từ ‘phần mềm gián điệp đánh thuê’.

Trước thông tin trên, Cục An toàn thông tin khuyến nghị những người dùng iPhone tại Việt Nam nếu nhận được cảnh báo của Apple, nên liên hệ bộ phận kỹ thuật của hãng để được hỗ trợ. Những người dùng iPhone chưa nhận được cảnh báo cũng cần cảnh giác với các rủi ro bảo mật.

Đề cập đến việc gần đây người dùng mạng xã hội đồng loạt chia sẻ thông tin nếu nhận được thông báo ‘Xác minh ID Apple’, điện thoại sẽ bị chiếm tài khoản, Cục An toàn thông tin lưu ý: Apple khẳng định các cuộc tấn công mà Apple cảnh báo không liên quan gì đến thông báo ‘Xác minh ID Apple’. Vì thế, Cục An toàn thông tin khuyến nghị tất cả các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự.