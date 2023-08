Làm giả giấy tờ, Giám đốc Phòng khám đa khoa Y Thánh Tâm ở Đồng Nai bị khởi tố

Ngày 25/8, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Hồ Hoàng Phúc (SN 1994, ngụ ấp 2, xã Long An) - Giám đốc Phòng khám Đa khoa Y Thánh Tâm (địa chỉ xã Long Phước, huyện Long Thành) về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, sau khi nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp về việc người lao động được cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH chưa phù hợp, tháng 6/2022, Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai đã kiểm tra, xác định nơi cấp giấy nghỉ việc là Phòng khám Đa khoa Y Thánh Tâm.