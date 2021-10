Làm gì khi phát hiện F0 tại cơ sở khám, chữa bệnh?

Trường hợp F0 cách ly tại nhà: Trung tâm y tế phân công trạm y tế phường, xã, thị trấn nơi F0 cư trú chịu trách nhiệm quản lý F0 tại nhà. Trạm y tế chuyển thông tin F0 đến các trạm y tế lưu động hoặc tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng hoặc phòng khám tư nhân (khi được thành phố được thí điểm triển khai) để cấp túi thuốc điều trị COVID-19 tại nhà (gói thuốc A-B, C), thực hiện chăm sóc và quản lý theo quy định.

Trường hợp F0 cách ly điều trị tại cơ sở cách ly tập trung: áp dụng cho các trường hợp F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà; F0 được cung cấp gói thuốc điều trị (gói thuốc A, B, C); tiếp tục chăm sóc và điều trị các bệnh lý nền kèm theo nếu có; khuyến khích các cơ sở triển khai các biện pháp nâng cao thể trạng không dùng thuốc hoặc áp dụng các bài thuốc y học cổ truyền theo hướng dẫn Bộ Y tế.

Trường hợp F0 cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến hoặc bệnh viện điều trị COVID-19: chăm sóc, điều trị theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế; tăng cường sử dụng các thuốc kháng vi rút khi có chỉ định; kịp thời hội chẩn và chuyển viện đến các bệnh viện tầng 3 khi F0 bắt đầu có dấu hiệu chuyển nặng.

