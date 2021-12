Làm gì để phát hiện sớm ung thư?

Your browser does not support the audio element.

Theo CDC Hoa Kỳ, sàng lọc nghĩa là kiểm tra cơ thể của bạn để tìm ung thư trước khi bạn có các triệu chứng. Làm các xét nghiệm sàng lọc thường xuyên có thể phát hiện sớm ung thư vú, cổ tử cung và ung thư đại trực tràng khi đó việc điều trị có khả năng đạt hiệu quả tốt nhất. Tầm soát ung thư phổi được khuyến khích cho một số người có nguy cơ cao.

Khi xét nghiệm máu, một số chỉ số tăng lên bất thường có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc ung thư.

Ung thư vú