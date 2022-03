Làm gì để không sợ say sóng khi đi du lịch biển

Mẹo chữa say sóng khi ông bà đi du lịch biển là uống nước gừng nóng. Đây là một bài thuốc dân gian hữu hiệu chống say sóng, say tàu xe hay tụt huyết áp. Bạn thái gừng thành những lát nhỏ sau đó đem pha với nước ấm để uống. Nếu không, bạn có thể mang theo vài viên kẹo gừng hoặc mứt gừng vừa giúp chuyến đi của mình vui vẻ mà không bị đau đầu, say sóng.

Hãy tưởng tượng nếu bạn không ăn gì, cơ thể bạn sẽ mệt mỏi. Đây là yếu tố chính khiến bạn dễ bị say sóng hơn. Ăn uống vừa đủ, có sức khỏe tốt, bạn sẽ giảm được rất nhiều tình trạng và nguy cơ say sóng.

Đối với những người hay bị say sóng thường có tâm lý ngại ăn, không ăn để tránh bị nôn. Đây là một quan niệm sai lầm mà rất nhiều người gặp phải. Bạn nên ăn đồ ăn nhẹ, đồ ăn khô như bánh mì, khoai lang. Bạn không nên ăn quá no để tránh thức ăn trào ngược lên thực quản. Tránh đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ uống có ga, chất kích thích hoặc hoa quả, nước trái cây nhiều axit như cam, bưởi, quýt…

Để không bị say sóng khi đi du lịch biển, bạn nên chọn tàu lớn. Có thể bạn không biết nhưng tàu lớn thường ít bị rung lắc hơn tàu nhỏ. Ngồi ở khoang giữa của tàu, không ngồi gần mũi tàu, đuôi tàu, những vị trí này dễ bị sóng biển tác động trực tiếp. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh xa những nơi có mùi xăng, dầu… tránh những nơi có người say sóng. Lưu ý khi ngồi trên thuyền không nên nhìn vào điện thoại, sách báo vì tập trung vào các điểm gần mắt sẽ khiến tình trạng say sóng nặng hơn rất nhiều.

6. Giữ ấm cơ thể

Tránh gió biển. Khi lên tàu, bạn nên nhớ giữ ấm cơ thể, không chỉ tăng sức đề kháng mà còn chống say sóng. Có thể mặc áo khoác, quàng khăn, đội mũ để giữ thân nhiệt. Ngoài việc giữ ấm, một trong những mẹo để giảm say sóng là tập một vài động tác đơn giản trước khi lên thuyền. Cơ thể khỏe mạnh mới có thể vượt qua cảm giác say sóng.

7. Có tinh thần rất thoải mái

Có một vài người bị loạn thần, dù chưa xuống thuyền nhưng vẫn cảm thấy say sóng, vẫn nghĩ đến cảnh tượng “hãi hùng” này. Cách tốt nhất, bạn cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, nghĩ đến những trải nghiệm thú vị trong chuyến đi, khám phá những điều mới mẻ. Tâm lý tiêu cực, bi quan khiến bạn say sóng. Hãy nhớ rằng yếu tố tinh thần rất quan trọng. Thay vì nghĩ đến việc say sóng, hãy tập trung vào việc ngắm cảnh hoặc nói chuyện với bạn bè và những người xung quanh. Đây là một mẹo khá hiệu quả cho những người dễ bị say sóng.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên đây, bạn sẽ có cái nhìn khách quan về vấn đề say sóng. Hãy áp dụng một số mẹo chữa say sóng khi đi du lịch biển để có một hành trình thoải mái và thú vị.