Làm gì để hài nhảm không còn đất diễn?

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách nghiêm túc thì không phải phải cứ nhiều lượt xem đã đúng là hài, mà trong số đó không ít hài nhảm, với những tình huống, lời thoại nhảm nhí, thậm chí có những người lôi cả chuyện phòng the ra để tấu hài bậy bạ.

Nghệ sĩ Nguyễn Trọng Vinh (Nhà hát Cải lương Hà Nội) cảm thán: "Nghệ sĩ có những người nổi tiếng thật do tài năng, nhưng cũng có người nổi tiếng do truyền thông, do kinh tế, người ta làm cho người ta vui, gây cười rồi người ta nổi. Nghệ sĩ giỏi không phải là những người khoe khoang, những người giỏi người ta chỉ xuất hiện ở chỗ nào đúng vị trí, đúng công việc của người ta thôi. Nhưng bây giờ công nghệ thông tin phát triển nên 1 người đi cày cũng có thể làm video clip hài. Hài càng xàm càng tốt, những sản phẩm ấy không giáo dục được gì, chỉ nhờ công nghệ đánh bóng chứ không phải là tài năng thực chất".

Nhìn nhận thực tế này, nhà biên kịch Lê Quý Hiền cho rằng: "Bảo hài kịch nhiều nhưng thử tìm ra một cái đúng là hài kịch cũng không có mấy đâu, mà đấy là hề kịch. Đấy là tiểu phẩm nhái giọng hát và cù vào nách khán giả cho người ta cười. Bây giờ dễ nhất là viết mấy kịch giải trí, vô thưởng vô phạt. Nếu kịch mục chỉ nặng về giải trí thì sẽ mất đi ý nghĩa cao đẹp của sân khấu".

Theo ông Hiền, để khán giả bỏ tiền mua vé vào xem các tác phẩm "hài đúng là hài" thì nghệ sĩ phải đổi mới và làm ra những sản phẩm mà khán giả muốn.

"Khi cạnh tranh rất nhiều món ăn, rất nhiều cửa hàng mở ra thì đừng nói là hàng đông quá nên hàng tôi bị ế. Ngày xưa cắm hai cọc tre ở sân vận động là người ta nấu cơm sớm rồi kéo nhau ra xem văn công. Người ta không cần biết vở gì thể loại tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, ca nhạc, chỉ cần biết có văn công về là đi xem thôi. Bây giờ khán giả có nhiều lựa chọn, đây là một sự thách thức mà những người làm sân khấu phải tìm hướng đổi mới, bởi người ta đã chọn rồi thì anh phải đáp ứng. Xã hội phát triển lên thì nhu cầu thưởng thức đa dạng hơn. Người ta đến sân khấu cần giải trí, nhưng không có nghĩa là cả xã hội thích đi giải trí để tiêu bữa cơm chiều. Có những người đến với sân khấu để tìm thấy chính họ ở trong đấy thì phải có những vở chính kịch, kịch luận đề, kịch tâm lý xã hội. Sân khấu bây giờ chạy theo cái dễ dãi", nhà biên kịch Lê Quý Hiền nhấn mạnh.