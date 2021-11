Làm dự án điện gió gây hỏng đường, Bạc Liêu buộc 2 công ty phải khắc phục

Your browser does not support the audio element.

Ngày 29/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều có văn bản đề nghị Công ty cổ phần năng lượng Hacom Bạc Liêu và Công ty cổ phần điện gió Kosy Bạc Liêu khẩn trương khắc phục, sửa chữa tuyến đường tỉnh ĐT.977 (tuyến Giồng Nhãn - Gò Cát).

Đây là 2 công ty có đầu tư làm dự án điện gió trên địa bàn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Trước đó, Bạc Liêu cho phép 2 công ty này khai thác tuyến đường Giồng Nhãn - Gò Cát dài khoảng 13,2 km, với tải trọng 16 tấn để vận chuyển vật tư, vật liệu, cấu kiện... phục vụ làm các dự án điện gió trên địa bàn huyện Hòa Bình.