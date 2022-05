Lâm Đồng: Tạm giữ tài xế gây tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 người tử vong

Theo thông tin xác minh từ cơ quan công an, ông Đào Sơn Hải là người điều khiển xe ôtô 7 chỗ biển số 61A-578.86 theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt vào khoảng 16h30 ngày 30/4.

Khi chiếc xe 7 chỗ đi đến khúc cua tại Km104 +600 trên đèo Bảo Lộc (đoạn qua xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) đã bất ngờ đâm vào 3 xe máy đang di chuyển cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến cả 3 xe máy bị lùa vào gầm xe tải biển số 63C-151.90 do tài xế Nguyễn Quốc Thắng (31 tuổi, ngụ Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông cùng chiều. Hậu quả khiến 2 phụ nữ đi trên một xe máy tử vong tại chỗ, không có người bị thương.

Từ kết quả điều tra ban đầu và hình ảnh trích xuất camera hành trình trên ôtô 7 chỗ, cơ quan công an xác định ông Đào Sơn Hải là người trực tiếp gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nêu trên. Do đó, Công an TP Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Đào Sơn Hải để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.