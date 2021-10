Lâm Đồng: Tạm giữ 12 đối tượng dùng hung khí hỗn chiến ở quán karaoke

Theo thông tin từ cơ quan Công an, được biết, vào tối 24/10, tại một quán karaoke trên đường Trần Phú (P.B’Lao, TP.Bảo Lộc) xảy ra vụ việc 2 nhóm đối tượng dùng hung khí khiến 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Các đối tượng được đưa về trụ sở công an làm rõ

Xác định hành vi của các đối tượng là vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích lẫn nhau; lãnh đạo chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các phường, xã liên quan khẩn trương tiến hành làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo pháp luật nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Sau 4 ngày vào cuộc điều tra, truy xét, đến ngày 28/10, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP.Bảo Lộc đã xác định được 2 nhóm đối tượng liên quan, tìm bắt và triệu tập tất cả các đối tượng đến trụ sở công an làm việc.

Qua đấu tranh, Công an TP.Bảo Lộc xác định, vụ hỗn chiến xảy ra giữa 2 nhóm do Nguyễn Xuân Linh (SN 1975, trú xã Lộc Thanh, TP.Bảo Lộc) và nhóm còn lại do Lê Duy Thắng (SN 1984, trú P.1, TP.Bảo Lộc) cầm đầu.