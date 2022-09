Lâm Đồng: Người được chuyển khoản 2 tỷ đồng đã trả lại đầy đủ cho người chuyển nhầm

Theo ông Duẩn, số tiền trên được ông chuyển cho em trai mình tên Tuấn nhưng đã chuyển nhầm vào số tài khoản của ông Toàn. Sau khi chuyển tiền, em trai ông Duẩn báo lại chưa nhận được tiền khiến ông Duẩn rất lo sợ. Tuy nhiên, điều may mắn đã đến với ông khi người nhận được số tiền trên lại có hộ khẩu thường trú ngay ở TP Bảo Lộc. Người này chủ động trình báo với cơ quan công an nên sự việc đã được giải quyết rất nhanh và ông đã nhận lại được toàn bộ số tiền đã chuyển nhầm. Đây cũng là bài học cho những người chuyển tiền cần kiểm tra rất kỹ thông tin trước khi bấm lệnh chuyển. Nếu không may thì việc nhận lại số tiền cũng sẽ rất phức tạp và mất nhiều thời gian.