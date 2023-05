Làm đồng giữa trưa hè rực lửa ở rốn nắng xứ Thanh

“Năm nay thời tiết nắng nóng và gay gắt hơn mọi năm. Bên cạnh đó, cũng ít mưa hơn, các con suối, mó nước khô hạn hết nên chúng tôi rất lo lắng về thiếu nước ăn và nước sản xuất cho vụ mới”, ông Nam nói.

Bà Lương Thị Toan cho hay, nắng nóng khiến cho ai cũng không muốn ra ngoài làm gì. Nhưng vì lúa của gia đình chín hết rồi nên phải mượn người gặt giúp không có sợ vài hôm nữa mưa gió hỏng hết.

Nền nhiệt độ tăng cao khiến cho cuộc sống của người dân thị trấn Hồi Xuân bị đảo lộn, người dân phải thay đổi để chống chọi với cái nóng như thiêu đốt. Trong đó, nền nhiệt độ đo được cao kỷ lục ở Hồi Xuân ngày 6/5 là 44,1 độ C; ngày 7/5 là 42 độ C; ngày 18/5 là 39,8 độ C; ngày 19/5 là 40,4 độ C...