Lâm Đồng có tân Giám đốc và Phó Giám đốc công an tỉnh

Ngày 30/5, tại Công an tỉnh Lâm Đồng, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an thông báo Đại tá Trần Minh Tiến (SN 1967, quê Hà Nam), Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định; công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Trương Minh Đương (SN 1976, quê tỉnh Cà Mau), Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; quyết định thăng quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá với ông Trương Minh Đương.

Đại tá Trương Minh Đương được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng từ năm 2014. Những năm qua, Đại tá Trương Minh Đương đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời tham mưu, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều kế hoạch; tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng kịp thời chỉ đạo những vấn đề liên quan tới công tác Công an, góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị, xã hội.