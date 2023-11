Lâm Đồng bảo đảm cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân trong trường hợp thiên tai

Chủ động cấp hóa chất xử lý nước, môi trường; triển khai thau rửa và khử trùng bể chứa, dụng cụ chứa nước ăn uống, sinh hoạt bằng chế phẩm khử khuẩn đã được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành còn hiệu lực tại các vùng bị ngập lụt.

Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu rà soát mức độ an toàn chịu lực, ổn định hiện trạng của tất cả các công trình, dự án, nhà, đất do đơn vị quản lý để thực hiện các biện pháp gia cố, xử lý nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện, tài sản và ổn định công trình.

Đối với các công trình đang thi công, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu khẩn trương thi công hoàn thành công trình, dự án; đối với các hạng mục, phần việc có nguy cơ mất an toàn, yêu cầu nhà thầu thi công phải lập hàng rào che chắn, có biện pháp neo giữ, gia cố giàn giáo thi công, máy móc và các thiết bị thi công trước khi có gió bão.