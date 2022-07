Làm đổ cơm khi ăn, bé gái 7 tuổi ở Bình Phước bị cha dượng đánh đập dã man

Chiều nay (29/7), thông tin từ Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, bị can Trần Thanh Tú (23 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, cha dượng) đã đánh bé Và Y Dénh (7 tuổi) 12 lần.

Bị can Trần Thanh Tú khai nhận đã đánh bé 12 lần.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thanh Tú để điều tra về hành vi bạo hành. Công an cũng khởi tố bị can đối với Lầu Y Lầu (mẹ bé Dénh) và thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú do đang mang thai, nuôi con nhỏ.