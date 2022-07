Làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng hưởng chênh lệch cao, người phụ nữ bị lừa 500 triệu đồng

Ngày 17/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của chị C. (SN 1992, trú tại Chương Mỹ) khi nạn nhân làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng.

Theo Công an, ngày 22/6, chị C. lên mạng xã hội tìm việc làm online và được hướng dẫn tải app VINASUN để làm cộng tác viên thanh toán các đơn hàng sẽ được hưởng tiền hoa hồng.