Lắm cơ hội, nhiều thách thức khi ứng dụng thực tiễn công nghệ AI tại Việt Nam

Không chỉ là nữ giới, theo nhiều ghi nhận, cả lao động trẻ cũng cần có những kiến thức về công nghệ AI để thấy nó đang hiện hữu và hỗ trợ họ trong công việc. Sự thay đổi về công việc và yêu cầu kỹ năng sử dụng công cụ AI cho nhiều ngành nghề là không thể tránh khỏi.



Và để sẵn sàng thích ứng với một thị trường lao động kiểu mới, lao động trẻ cũng cần phải trang bị kiến thức và bắt đầu thực hành các kỹ năng mới trên công nghệ AI nhằm mang đến những lợi ích cho mình trên môi trường số.



Theo ông Hồ Phạm Minh Nhật - Giáo sư bậc 1 của Đại học Texas-Austin, Mỹ, thậm chí với những người trẻ là lao động phổ thông công việc tay chân, việc trang bị kỹ năng công nghệ AI cũng cần thiết vì không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công việc, mà còn ải thiện an toàn, mở rộng nhiều cơ hội nghề nghiệp.



Đơn cử như trong ngành xây dựng, người lao động trẻ có thể sử dụng drone (máy bay không người lái) có tích hợp công nghệ AI để giám sát tiến độ và kiểm tra tính an toàn của công trình thông qua hình ảnh được ghi lại.



Hay trong lĩnh vực sản xuất xe hơi, người trẻ có thể làm quen với cách sử dụng, bảo trì robot, các hệ thống tích hợp công nghệ AI để giảm thiểu lỗi trong quá trình sản xuất. Trong nông nghiệp, các nông dân trẻ có thể học cách sử dụng các thiết bị có tích hợp AI để giám sát chất lượng nước, đất đai, hiệu quả của cây trồng.



Trên thực tế, tại Việt Nam cũng đã có những robot, hệ thống điều khiển từ xa, máy bay nông nghiệp, trạm giám sát... ứng dụng trí tuệ nhân tạo từ vài năm nay trong việc ứng dụng công nghệ AI vào cuộc sống.



Do đó, việc trang kiến thức về công nghệ AI luôn cần thiết không chỉ cá nhân, mà còn cả doanh nghiệp trong quá trình phát triển bền vững lâu dài. Điều này vừa góp phần tăng sự cạnh tranh, vừa sáng tạo, chủ động để tối ưu hóa vận hành, từng bước thấy được lợi ích từ công nghệ AI mang lại.