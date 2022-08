Lâm Chí Dĩnh sụt cân nghiêm trọng sau tai nạn giao thông

Hình ảnh Lâm Chí Dĩnh trước khi bị tai nạn giao thông.

Ngày 22/7 vừa qua, Lâm Chí Dĩnh và con trai tai nạn giao thông trên phố Đào Viên. Tai nạn kinh hoàng khiến cho nam diễn viên bị chấn thương sọ não, vỡ xương mặt, gãy tay, gãy xương bả vai. Đến nay sức khỏe Lâm Chí Dĩnh đã phục hồi đang kể.

Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974. Năm 1991, ngôi sao Đài Loan nhập làng giải trí khi chỉ mới 17 tuổi trong vai trò ca sĩ. Một năm sau anh phát hành album đầu tiên với tên gọi Not every long song have sweet memories, và trở nên nổi tiếng. Với biệt danh "Little Whirlwind - Cơn lốc nhỏ", anh được mệnh danh là một trong 4 "Tiểu Thiên Vương" ở Đài Loan. Anh còn thử sức với vai trò là diễn viên trong bộ phim "Thiên long bát bộ", "Sợi dây chuyền định mệnh", "Tuyệt đại song kiêu... ".