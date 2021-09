Làm 2 cô gái có bầu nhưng sát ngày cưới chú rể tuyên bố "Anh chọn em là may rồi" và pha "cua xe" chất ngất của cô dâu

Xem những tấm ảnh ấy, em không đứng vững nổi. Cô gái đó kể, K. với cô ta ăn nằm với nhau cả 1 thời gian dài. Nhưng khi biết cô ta có thai thì K. nhất quyết chia tay và chuyển khoản cho cô ấy 5 triệu để phá. Cô ấy còn gửi cho em xem tin nhắn chuyển khoản của K.

Lập tức em hẹn gặp để đối chiếu những ảnh đó với K. Mọi thứ quá rõ ràng nên anh không thể chối cãi được. Tuy nhiên cách K. thừa nhận việc làm của mình mới thật sự khiến em sốc. Anh ta thản nhiên bảo: 'Đàn ông thằng nào chẳng thế. Quan trọng là cuối cùng anh đã chọn em, bỏ cô ta. Em phải thấy như thế là mình may mắn rồi còn trách cứ gì anh'.

Thực sự nghe K. nói mà em hóa đá luôn vì không thể chấp nhận được hành xử thiếu trách nhiệm và lối sống bạc tình của anh ta. Em không rõ cô gái đó là người thứ bao nhiêu K. lên giường cùng song em có thể khẳng định chắc chắn nếu còn tiếp tục bước tiếp với K. thì đời em chẳng thể hạnh phúc.

Do vậy em nói thẳng với K.: 'Anh có thể cho rằng đàn ông ai cũng vậy nhưng anh nên nhớ phụ nữ không dễ dàng chấp nhận gửi thân cho những người sống thiếu đạo đức như anh đâu. Nếu anh nghĩ rằng việc được anh chọn là may mắn cho tôi thì tôi xin từ chối nhận may mắn này. Giữa chúng ta sẽ không có đám cưới nào hết'.