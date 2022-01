Lái xe trên đường băng tuyết cần chú ý điều gì?

Lái xe cần có thói quen quan sát đồng hồ công-tơ-mét để nắm được tốc độ của xe và điều chỉnh tốc độ cho phù hợp. Luôn lắng nghe âm thanh của xe cộ lưu thông trên đường và nắm bắt những gì đang diễn ra bên ngoài chiếc xe.

Khi lái xe, tài xế cần tránh thực hiện những động tác đột ngột như đạp phanh, rồ ga

Giữ khoảng cách an toàn

Theo kinh nghiệm, đi trên đường có phủ lớp nước, quãng đường phanh của bất kỳ xe nào cũng dài hơn so với đường khô. Do vậy, người lái xe nên vận hành ở tốc độ an toàn theo khả năng của từng người và giữ khoảng cách với xe phía trước.

Khoảng cách an toàn với xe phía trước được tính bằng 2 thân xe để trong trường hợp bất ngờ, tài xế có thời gian xử lý tình huống, giữ vững an toàn cho người và xe.

Theo lời khuyên, khi di chuyển trong tình trạng đường trơn do băng, cần phải giữ khoảng cách an toàn khoảng 3 thân xe hoặc hơn gấp đôi so với thông thường để có thể làm chủ tốc độ và xử lý được các tình huống nguy hiểm. Tránh tuyệt đối tình trạng bám đuôi xe khác