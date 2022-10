Lái xe thế nào để tiết kiệm xăng dầu nhất?

Mẹo lái xe giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa

Trên thực tế, với cùng một loại xe và quãng đường di chuyển như nhau nhưng cách lái sẽ cho ra mức tiêu thụ nhiên liệu rất khác nhau, có thể chênh lệch 10-15%. Như vậy, việc "ngốn xăng" hay không phụ thuộc khá nhiều vào kỹ năng của từng tài xế.

Mức độ tiêu thụ nhiên liệu phụ thuộc khá nhiều vào kỹ năng của người cầm lái. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Theo các chuyên gia về kỹ thuật ô tô, tài xế cần "nằm lòng" những lưu ý sau để xe đạt được mức tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ nhất:

Đảm bảo lốp xe luôn đủ hơi: Lốp xe trong tình trạng non hơi sẽ khiến ma sát với mặt đường tăng, điều này có thể tiêu tốn một lượng nhiên liệu từ 5-10% so với lốp đủ hơi. Chính vì thế, hãy kiểm tra áp suất lốp xe và giữ trong ngưỡng mà nhà sản xuất đã khuyến cáo. Ngoài tiết kiệm nhiên liệu, lốp xe đủ hơi sẽ giúp chiếc xe có sự cân bằng và an toàn hơn trên đường.