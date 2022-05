Lái xe ô tô đạp nhầm chân ga làm cây xăng bốc cháy ngùn ngụt

Vào khoảng 16h30 chiều 17/5, tại Quốc lộ 49, đường Phạm Văn Đồng đoạn qua phường Phú Thượng (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xảy ra vụ cháy cây xăng và xe ô tô.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô màu trắng BKS 75A – 06921 do một người đàn ông cầm lái vào cây xăng dầu số 21 nằm ở mặt tiền tuyến đường nói trên để đổ xăng.