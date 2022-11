Lái xe biển xanh tông chết người, hé lộ loạt bất ngờ phía sau

Liên quan đến vụ việc, một giáo viên của Trường THPT An Thới cho biết, em L.D.M.Q (15 tuổi, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn) là học sinh lớp 10 của trường. Em Q. là học sinh giỏi nhiều năm liền. Khi vào Trường THPT An Thới, em Q. được chọn vào học lớp đặc biệt, do nữ sinh này có số điểm thi cao.

Mới đây, em Q. thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh để chọn đi thi cấp tỉnh, chưa có kết quả thì xảy ra vụ tai nạn khiến nữ sinh này thiệt mạng.

“Em Q. là học sinh giỏi, rất ngoan hiền, lễ phép”, một giáo viên Trường THPT An Thới cho biết.