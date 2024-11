Lái xe 100m về nhà sau cuộc nhậu, tài xế ở TPHCM bị phạt 7 triệu đồng

"Tôi uống 3 chai bia. Quãng đường về nhà 100m, nghĩ lái xe về sẽ không sao, bất ngờ bị CSGT dừng phương tiện kiểm tra", tài xế C. có nồng độ cồn kịch khung nói. Khoảng 21h ngày 24/11, ông N.V.C. (SN 1987, quê Cà Mau), đi ăn đám giỗ nhà người quen trên đường Tống Văn Trân, quận 11. Sau khi uống 3 chai bia, ông lái xe máy về phòng trọ cách đó 100m. Gần đến nơi ở, ông C. bị Đội CSGT - Trật tự Công an quận 11 kiểm tra, phát hiện nồng độ cồn 0,494mg/lít khí thở, lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng. Nam tài xế cho biết, dù say xỉn nhưng ông thấy quãng đường về nhà gần nên đã bất chấp lái xe. Ông chưa có bằng lái, xe cũng không có cà vẹt. CSGT lập biên bản tài xế C. có nồng độ cồn kịch khung (Ảnh: An Huy). "Tôi đang làm ở xưởng gỗ. Xe này tôi mới mua 1 triệu đồng để làm phương tiện đi làm nuôi vợ và 5 đứa con, mong các anh thông cảm", ông C. xin CSGT bỏ qua lỗi nhưng không được chấp nhận. Khoảng 30 phút sau, ông N.V.K. (SN 1988), lái xe máy trên đường Tống Văn Trân có biểu hiện không tỉnh táo cũng bị CSGT dừng xe kiểm tra, phát hiện nồng độ cồn 0,821mg/lít khí thở (gấp đôi mức kịch khung). Ông K. bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày. Nam tài xế cho biết, ông ghé nhà người thân tại quận 11 và uống 5 lon bia. "Tôi uống có mấy lon, còn tỉnh táo nên nghĩ lái xe về sẽ không sao. Tôi sai nên chấp nhận chịu phạt. Sau lần này, tôi rút kinh nghiệm, đã uống rượu bia không lái xe", ông K. nói. CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế Đ. (Ảnh: An Huy). Bên cạnh đó, anh T.V.Đ. (SN 2001), trên đường đi nhậu từ quận 6 về quận 11 cũng bị Đội CSGT - Trật tự Công an quận 11 kiểm tra phát hiện nồng độ cồn 0,231mg/lít khí thở. Anh Đ. Bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng. Trong đêm, một số tài xế khác vi phạm nồng độ cồn cũng bị CSGT lập biên bản xử phạt và tạm giữ phương tiện. Một cán bộ CSGT cho biết, việc kiểm tra nồng độ cồn nhằm tuyên truyền người dân chấp hành luật giao thông, đã sử dụng thức uống có cồn không nên lái xe để tránh gây tai nạn cho bản thân và người khác.