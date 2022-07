Lại thêm cô gái bị 'kẻ biến thái' rình mò, sàm sỡ ở Hà Nội

Thời gian qua, người dân vô cùng bức xúc về về việc cô gái đi làm về khuya bị thanh niên đeo kính rình ngoài cổng, rồi lao vào sàm sỡ vòng một ngay trong sân nhà trọ. Hung thủ sau đó đã bị Công an quận Đống Đa triệu tập và phạt hành chính.

Cô gái bị sàm sỡ ở Kim Liên, Hà Nội