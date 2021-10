Lãi thêm 5.500 tỉ đồng quý 3/2021, Techcombank hoàn thành 86% kế hoạch năm

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của TCB đạt 6.742 tỉ đồng, tăng 31,3%; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.497 tỉ đồng, tăng 21,2%; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 306,4 tỉ đồng, tăng 50,3% so vời cùng kỳ quý 3/2020. Lợi nhuận kinh doanh ngoại hối của TCB tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 93,4 tỉ đồng.

Chi phí hoạt động của TCB trong quý 3/2021 ở mức 2.627,8 tỉ đồng. Trong khi đó, chi phí dự phòng tín dụng giảm tới 43% so với cùng kỳ, đạt 588,9 tỉ đồng.

Trên bảng cân đối, tính đến ngày 30/9/2021, dư nợ cho vay khách hàng của TCB đạt 321.042 tỉ đồng, tăng 16,6% so với đầu năm. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của TCB ở mức 0,57%, tăng so với đầu năm nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung. Tỉ lệ bao phủ nợ xấu cũng giảm mạnh từ mức 259% tại thời điểm cuối quý 2 xuống chỉ còn 184% vào cuối quý 3/2021.

Về phía nguồn vốn, số dư tiền gửi khách hàng của TCB đạt 316.376 tỉ đồng vào cuối quý 3/2021, tăng 14% so với đầu năm và 9,35% so với quý trước. Dù tiền gửi không kỳ hạn có xu hướng giảm so với đầu năm, nhưng nhờ lượng tiền gửi ký quỹ tăng mạnh, nên tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của TCB vẫn tăng lên mức 49%./.