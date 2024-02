Lãi suất tiết kiệm 'rơi tự do', rót tiền vào đâu để sinh lời tốt nhất?

Với anh Quân, khi quyết định chuyển hướng sang BĐS cũng là lúc “thiên thời, địa lợi”. Đầu tháng 2/2024, Vinhomes, chủ đầu tư lớn và uy tín nhất hiện nay, đã công bố chính sách thanh toán chưa từng có trên thị trường. Theo đó, chính sách “Mua nhà sang - An tâm tài chính” cho phép khách hàng mua trả góp sản phẩm tại phân khu The Zenpark - Vinhomes Ocean Park 1, đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (Hà Nội), hoặc căn hộ The Beverly - Vinhomes Grand Park (TP. HCM) với mức vay 70% giá trị sản phẩm trong thời hạn lên tới 15 năm cùng trần lãi suất cố định.

“Sau khi tìm hiểu và nhận được tư vấn chi tiết từ nhân viên của Vinhomes, tôi đã chọn đầu tư một căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Vinhomes Ocean Park. Vốn tự có tôi và gia đình chỉ cần chuẩn bị chưa đến 800 triệu đồng. Sau khi nhận nhà, tôi đã chọn giải pháp cho thuê căn hộ vì mọi thứ đều đã sẵn nong sẵn né”, anh Quân vui vẻ nói.

Theo nhiều chuyên gia, tham gia vào thị trường BĐS ở thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư như anh Quân đã bắt được cơ hội vàng. Vì giai đoạn gần đây, nguồn cung BĐS tiếp tục khan hiếm trong khi nhu cầu ở thực vẫn đang trên đà tăng. Theo khảo sát tâm lý người tiêu dùng BĐS đầu năm 2024 của chuyên trang batdongsan.com.vn, 65% người được hỏi vẫn dự định mua BĐS trong 1 năm tới, tăng đáng kể so với nửa cuối 2023.