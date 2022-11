Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 11/2022?

Lãi suất 9%/năm không còn hiếm



Gần nhất, VietinBank đã cập nhật lãi suất tiền gửi theo hình thức trực tuyến. Lãi suất cao nhất tại VietinBank đã lên 8,2%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, 18 tháng, 24 tháng khi khách hàng gửi tiền online. Ngoài ra, VietinBank còn tăng lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng lên mức tối đa cho phép của Ngân hàng Nhà nước là 6%/năm.



Ngân hàng Techcombank cũng tăng thêm lãi suất huy động thêm 0,3%/năm. Theo đó, lãi suất tiền gửi bằng tiền đồng lên mức cao nhất là 9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng trở lên, đối với kỳ hạn từ 6 - 11 tháng là 8,7%/năm, còn dưới 6 tháng lên 6%/năm. Đây là lần thứ 4 trong tháng 11, ngân hàng này thay đổi lãi suất huy động tiền đồng theo xu hướng đi lên.



Tương tự, VPBank đã cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm mới. Lãi suất tiết kiệm cao nhất của VPBank là 9%/năm, áp dụng cho khách hàng ưu tiên gửi tiết kiệm theo hình thức trực tuyến, kỳ hạn từ 18 tháng, không phân biệt số tiền gửi. Trong khi với khách hàng thông thường, lãi suất cao nhất là 8,9%/năm.



Nhiều ngân hàng khác điều chỉnh biểu lãi suất huy động tiền gửi trong tháng này có thể kể đến như Bac A Bank; BaoVietBank; SHB; NCB; SCB... và mức lãi suất 9%/năm không còn quá hiếm.



Theo tổng hợp của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), lãi suất huy động 12 tháng trung bình trong tháng 11 tiếp tục tăng thêm 0,85 điểm phần trăm so với tháng 10, lên mức 7,57%/năm.



Như vậy, lãi suất huy động 12 tháng đã tăng 1,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ và 1,75 điểm phần trăm so với cuối năm 2021. Trong khi đó, kỳ hạn 6 tháng trung bình đạt 6,99% tăng mạnh 0,97 điểm phần trăm so với mức trung bình của tháng 10.



Như vậy, sau quyết định nâng một loạt lãi suất điều hành và trần lãi suất các kỳ hạn ngắn lần thứ 2 của Ngân hàng Nhà nước từ cuối tháng 9, rất nhiều Ngân hàng thương mại đã tiếp tục thực hiện nâng lãi suất huy động.



Trong khi đó, theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng tới cuối tháng 10 ghi nhận ở mức 11,5% so với cuối năm 2021, nếu giữ mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 14% cho cả năm 2022, sẽ vẫn còn khoảng 2,5% hạn mức tín dụng sẽ được cấp cho các ngân hàng thương mại trong 2 tháng còn lại của năm 2022.



Nhóm nghiên cứu tại BVSC cho rằng, lãi suất trong thời gian còn lại của năm 2022 vẫn còn áp lực tăng, khi nhu cầu thanh toán, chi trả thường tăng cao vào dịp giáp Tết nguyên đán. Dù vậy, mức tăng lãi suất huy động trong thời gian còn lại còn năm sẽ không còn lớn như trong 2 tháng vừa qua.



Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất?